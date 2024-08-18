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        "Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliği tandem uçuşlarla devam etti

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Valilik koordinasyonunda organize edilen "Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliğine, tandem uçuşlarla devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 13:24 Güncelleme: 18.08.2024 - 13:34
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        "Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliği tandem uçuşlarla devam etti
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        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Valilik koordinasyonunda organize edilen "Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliğine, tandem uçuşlarla devam edildi.

        Etkinliğin ikinci günü, kahvaltı ikramıyla başladı. Teknik toplantının ardından 111 sporcu, aynı anda Meryem Dağı'ndan havalandı. Vali Şefik Aygöl de tandem (ikili) uçuş yaptı.

        Vali Aygöl, gazetecilere, Bilecik'in Marmara Bölgesi'nde adeta bir vaha niteliği taşıdığını söyledi.

        Kentin, ekstrem sporların merkezi olma potansiyeli bulunduğunu dile getiren Aygöl, "Öncelikle Türkiye'nin en uzun ve zorlu parkurlarından olan bir motokros alanı oluşturduk. Önümüzdeki hafta da 1299 motorcumuz Ertuğrul Gazi Türbesi'nden sürüş yapacaklar. Ayrıca Türkiye'nin en nitelikli karavan alanı oluşturuldu. Karavancılarımız orada güzel vakit geçiriyorlar. Bugün de Meryem Dağı'ndayız." dedi.

        - "165 kilometre Kütahya Çavdarhisar'a uçan bir arkadaşımız oldu"

        Aygöl, Türk Hava Kurumunun Bilecik'te yamaç paraşütü sporuna yönelik 3 yer tespit ettiğini, bunlardan birinin Meryem Dağı olduğunu belirtti.

        Meryem Dağı'nın civar illere ulaşımının kolay olduğunun altını çizen Aygöl, "Özellikle en güçlü termik bölgelerden biri olarak tescillendi. Yaklaşık bir ayda güzel bir hazırlık yaptık. Geçen hafta ilk tandem uçuşu yapıldı. Bir ay önce ilk single uçuşlar yapıldı. Dün kanat uçuşu vardı. Hatta 165 kilometre Kütahya Çavdarhisar'a uçan bir arkadaşımız oldu." diye konuştu.

        Vali Aygöl, Meryem Dağı'nın güzel bir manzaraya sahip olduğunu, pek çok doğal güzelliğin bir arada görülebildiğini anlattı.

        Bilecik'in plakasının 11 olduğunu anımsatan Aygöl, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Malumunuz, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını idrak ettik. Onun anısına 111 paraşütçümüzü bugün havada göreceğiz. Ciddi bir katılım var. Ekim ayında bir şampiyona yapmak istiyoruz. Buradaki parkuru ve termik alanı gördükten sonra önümüzdeki sene de uluslararası bir turnuva yapma düşüncemiz var. Bunlara dün itibarıyla hazırlık yapmaya başladık."

        Organizasyon, akşam saatlerinde yapılacak kapanış programıyla son bulacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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