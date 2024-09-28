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        Bilecik'te çıkan arazi yangını ormana sıçramadan söndürüldü

        Bilecik'te arazi ve makilik alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 16:29 Güncelleme: 28.09.2024 - 16:35
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        Bilecik'te çıkan arazi yangını ormana sıçramadan söndürüldü
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        Bilecik'te arazi ve makilik alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

        Merkeze bağlı İlyasbey köyünde araziden duman yükseldiğini fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Bunun üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğünce 4 arazöz, 2 su tankeri, 2 pikap ve bir ilk müdahale aracı sevk edildi.

        59 personel ile köylülerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

        Yangında 1 hektar makilik alan ve arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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