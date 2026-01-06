Bilecik Valisi Sözer, "Kariyerim mülkiye" etkinliğine katıldı

Mülki idare amirliği mesleğine ilişkin merak edilen konulara değinen Sözer'in, daha sonra Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile üniversite yemekhanesinde öğrencilerle buluştuğu ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Sözer'in İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileriyle bir araya geldiği, mülki idare amirliği mesleğine uzanan kariyer yolculuğunu, kamu yönetimi alanındaki mesleki tecrübelerini ve görev süresi boyunca edindiği deneyimleri paylaştığı kaydedildi.

