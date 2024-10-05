Bilecik'te trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Bahçelievler Mahallesi'ndeki diğer kazada ise Türkmeneli Caddesi'nde Ege Ş. yönetimindeki 11 AAV 062 plakalı otomobil, Halime Hatun Kız Yurdu Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Büşra A. (22) ve Sena G'ye (20) çarptı. Yaralanan 2 yaya, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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