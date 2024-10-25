Osmaneli ilçesinde seyir halindeki minibüs yandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki minibüste çıkan yangın, söndürüldü.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki minibüste çıkan yangın, söndürüldü.
Osmaneli-Orhaniye kara yolunda K.A. idaresindeki 34 HCL 47 plakalı minibüsün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenden alevler çıkmaya başladı.
Durumu fark eden sürücünün yol kenarına çektiği araçtaki yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen Osmaneli Orman İşletme Şefliği ve Osmaneli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Minibüsün kullanılmaz hale geldiği yangınla ilgili jandarma inceleme başlatıldı.
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