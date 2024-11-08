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        Bilecik'te ilkokul öğrencileri yolda buldukları 16 bin lirayı zabıtaya teslim etti

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 ilkokul öğrencisi, yolda buldukları 16 bin lirayı sahibine teslim edilmek üzere zabıtaya verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 15:34 Güncelleme: 08.11.2024 - 15:34
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        Bilecik'te ilkokul öğrencileri yolda buldukları 16 bin lirayı zabıtaya teslim etti
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 ilkokul öğrencisi, yolda buldukları 16 bin lirayı sahibine teslim edilmek üzere zabıtaya verdi.

        Camikebir Mahallesi'ndeki Balaban İlkokulu'ndan çıkan öğrenciler, yerde buldukları bir miktar parayı alarak zabıtaya teslim etti.

        Çocukların getirdiği paraları alan Zabıta Müdürü İbrahim Daş ve zabıta personeli, 16 bin lira olduğu belirlenen paranın sahibinin bulunması için çalışma başlattı.

        Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, öğrencileri örnek davranışlarından dolayı makamında ağırladı.

        Çocuklara ve ailelerine teşekkür eden Torun, "İnşallah sizin bu yaptığınız, tüm Osmanelili gençlere hatta tüm Türkiye'ye örnek olur. Getirdiğiniz emanetin takipçisi olacağız ve sahibine ulaştıracağız." dedi.

        Torun, çocuklara çeşitli hediyeler verdi, derslerinde başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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