Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te asayiş

        Bilecik'in Bozüyük ve Osmaneli ilçelerinde polis tarafından yapılan uygulamada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 14:12 Güncelleme: 26.11.2024 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in Bozüyük ve Osmaneli ilçelerinde polis tarafından yapılan uygulamada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Bozüyük Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arananlara yönelik asayiş uygulamasında, durumundan şüphelenilen kişinin "yapacak nitelikte emval veren ağaç kesme" suçundan 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis ile 60 lira para cezasının olduğu belirlendi.

        Başka bir operasyonda, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün Gölpazarı Açık Cezaevi'nden firar kaydı ile arandığı tespit edildi.

        Osmaneli ilçesinde saklandığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adres ve çevresinde gerekli güvenlik tedbirlerini alınarak bu kişi yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        - Hastanede 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

        Bilecik'te, üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üzerinde uyuşturucu madde olduğundan şüphelenilen kişinin, yanındaki zanlı ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şüpheli hareketlerde bulunmaları üzerine yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak"tan yasal işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Sular çekilince görünür oldu... Uzunluğu 172 metre
        Sular çekilince görünür oldu... Uzunluğu 172 metre
        Buffett servetini neden ailesine bırakmıyor?
        Buffett servetini neden ailesine bırakmıyor?
        “Sosyal medyada yasakçı bir zihniyette değiliz, ama herkesin de haddini bilmesi lazım”
        “Sosyal medyada yasakçı bir zihniyette değiliz, ama herkesin de haddini bilmesi lazım”
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Türkiye'nin en güzel doğal göllerindendi şimdi can çekişiyor
        Türkiye'nin en güzel doğal göllerindendi şimdi can çekişiyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        2 eltinin kahreden ölümü!
        2 eltinin kahreden ölümü!
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Beşiktaş son 4 sezonun en kötü dönemini yaşıyor
        Beşiktaş son 4 sezonun en kötü dönemini yaşıyor
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        Bakan Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
        Bakan Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"

        Benzer Haberler

        Bilecik Valisi Aygöl, kadın kooperatifini ziyaret etti
        Bilecik Valisi Aygöl, kadın kooperatifini ziyaret etti
        Bilecikli Osman usta 84 yılını geçirdiği çömlekçi çarkına veda etti
        Bilecikli Osman usta 84 yılını geçirdiği çömlekçi çarkına veda etti
        Bilecik'te "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı
        Bilecik'te "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı
        Bilecik'te erkek belediye personelleri, kadına şiddette dikkati çekmek için...
        Bilecik'te erkek belediye personelleri, kadına şiddette dikkati çekmek için...
        15 yıl önceki Meryem cinayetinde yeniden yargılamaya 'samimi itiraf' engeli
        15 yıl önceki Meryem cinayetinde yeniden yargılamaya 'samimi itiraf' engeli
        Bilecik'te vatandaşlar, yüksek rakımlı köylerde kartopu oynamanın keyfini ç...
        Bilecik'te vatandaşlar, yüksek rakımlı köylerde kartopu oynamanın keyfini ç...