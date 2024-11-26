Bilecik'te asayiş

Bilecik'in Bozüyük ve Osmaneli ilçelerinde polis tarafından yapılan uygulamada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Bozüyük Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arananlara yönelik asayiş uygulamasında, durumundan şüphelenilen kişinin "yapacak nitelikte emval veren ağaç kesme" suçundan 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis ile 60 lira para cezasının olduğu belirlendi.

Başka bir operasyonda, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün Gölpazarı Açık Cezaevi'nden firar kaydı ile arandığı tespit edildi. Osmaneli ilçesinde saklandığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adres ve çevresinde gerekli güvenlik tedbirlerini alınarak bu kişi yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - Hastanede 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı Bilecik'te, üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üzerinde uyuşturucu madde olduğundan şüphelenilen kişinin, yanındaki zanlı ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şüpheli hareketlerde bulunmaları üzerine yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.