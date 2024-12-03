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        Bilecik'te minibüs ile cip çarpıştı, 3 yaralı

        Bilecik'te minibüs ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 09:05 Güncelleme: 03.12.2024 - 09:05
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        Bilecik'te minibüs ile cip çarpıştı, 3 yaralı
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        Bilecik’te minibüs ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgilere göre; Bilecik merkezden Osmaneli istikametine seyir halinde ilerleyen Tunahan S. idaresindeki 11 AAN 708 aracı ile aynı istikamete seyir halindeki Aydın A. yönetimindeki 11 UA 532 plaka sayılı minibüs Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında çarpıştı.

        İhbar üzerine 112 acil servis, polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada minibüste yolcu olarak bulunan Behiye T. Şenay U. ile Çiğdem A. yaralandı.

        Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

        Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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