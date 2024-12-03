Bilecik'te minibüs ile cip çarpıştı, 3 yaralı

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İhbar üzerine 112 acil servis, polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada minibüste yolcu olarak bulunan Behiye T. Şenay U. ile Çiğdem A. yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkezden Osmaneli istikametine seyir halinde ilerleyen Tunahan S. idaresindeki 11 AAN 708 aracı ile aynı istikamete seyir halindeki Aydın A. yönetimindeki 11 UA 532 plaka sayılı minibüs Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında çarpıştı.

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