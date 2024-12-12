Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünden "karbonmonoksit zehirlenmeleri"ne karşı uyarı

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünce, kış aylarında "karbonmonoksit zehirlenmesi" vakalarının arttığı hatırlatılarak, bu durumun zaman zaman ölümle dahi sonuçlanabileceği bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, karbonmonoksitin tatsız, kokusuz, yanıcı ve zehirli bir gaz olduğu belirtildi.

Bu gazın vücuda solunum yoluyla girdiği, oksijen alımını engelleyerek zehirlenme ve ölüme neden olabildiği aktarılan açıklamada, karbonmonoksite büyük oranda kapalı ortamlardaki açık ocaklar, bacası çekmeyen sobalar, şofbenler ve yakıtı iyi yanmayan bacasız gaz sobaları vasıtasıyla maruz kalındığı ifade edildi.

Zehirlenme belirtilerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Karbonmonoksit zehirlenmesi belirtileri arasında baş ağrısı, bulantı, nefes darlığı, baş dönmesi, yığılma ve bilinç kaybı bulunmaktadır. Bu belirtilerin görülmesi durumunda hemen temiz havaya çıkılması ve sağlık ekiplerinden yardım istenmesi gerekmektedir. Zehirlenmeler, özellikle kış aylarında sobaların, kombilerin ve şofbenlerin yanmasıyla artış göstermektedir."