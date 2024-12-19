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        BŞEÜ'deki "Seminer Günleri"nde edebiyat konuşuldu

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesince düzenlenen "Seminer Günleri", 10'uncu seminerle devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 13:37 Güncelleme: 19.12.2024 - 13:41
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        BŞEÜ'deki "Seminer Günleri"nde edebiyat konuşuldu
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesince düzenlenen "Seminer Günleri", 10'uncu seminerle devam etti.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Hüküm tarafından verilen seminerde, edebiyatın toplumsal dinamikler üzerindeki etkisi ile edebi eserlerin sosyolojik analizleri ele alındı.

        Edebiyat fakültelerinin topluma sağladığı katkılara değinen Hüküm, edebi eserlerin içerdiği coğrafi unsurların toplumsal boyutlarına dikkati çekti.

        Modern devletlerin ve medyanın edebiyat üzerindeki yönlendirme gücüne de işaret eden Hüküm, Türk edebiyatının toplumsal kökenlerinin modern edebi biçimlerde yankı bulmasına ilişkin örnekler verdi.

        Akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlik, BŞEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Tunçel'in, Doç. Dr. Hüküm'e teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.

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