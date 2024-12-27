Bilecik'te ağaca çarpan minibüsteki 5 yolcu yaralandı
Bilecik'te yolcu minibüsünün ağaca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Bilecik'te yolcu minibüsünün ağaca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Murat M. idaresindeki 11 DF 517 plakalı minibüs, Çakırpınar köyü mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada, yolcular M.A.K, H.U, H.İ.U, S.B. ve H.Ç. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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