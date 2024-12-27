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        Bilecik'te ağaca çarpan minibüsteki 5 yolcu yaralandı

        Bilecik'te yolcu minibüsünün ağaca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 16:12 Güncelleme: 27.12.2024 - 16:12
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        Bilecik'te ağaca çarpan minibüsteki 5 yolcu yaralandı
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        Bilecik'te yolcu minibüsünün ağaca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Murat M. idaresindeki 11 DF 517 plakalı minibüs, Çakırpınar köyü mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.

        Kazada, yolcular M.A.K, H.U, H.İ.U, S.B. ve H.Ç. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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