Bilecik'te kar yağışı etkili oldu

Bilecik'te kent merkezinin yüksek kesimleri ile Bozüyük, Osmaneli, Söğüt ve Pazaryeri ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1 ve en yüksek 6 derece ölçüldüğü Bozüyük, Osmaneli, Söğüt ve Pazaryeri ilçeleri karla örtüldü.

Kent merkezindeki Pelitözü Göleti ve çevresinde kar güzel görüntüler oluşturdu.

Trafik ekipleri, sürücülere tedbirli olmaları, kar lastiği ya da zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.