        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te kar yağışı etkili oldu

        Bilecik'te kent merkezinin yüksek kesimleri ile Bozüyük, Osmaneli, Söğüt ve Pazaryeri ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 11:57 Güncelleme: 27.12.2025 - 11:57
        Bilecik'te kar yağışı etkili oldu
        Bilecik'te kent merkezinin yüksek kesimleri ile Bozüyük, Osmaneli, Söğüt ve Pazaryeri ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

        Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1 ve en yüksek 6 derece ölçüldüğü Bozüyük, Osmaneli, Söğüt ve Pazaryeri ilçeleri karla örtüldü.

        Kent merkezindeki Pelitözü Göleti ve çevresinde kar güzel görüntüler oluşturdu.

        Trafik ekipleri, sürücülere tedbirli olmaları, kar lastiği ya da zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

