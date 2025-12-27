Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecikli kadınlar günün stresini kurdukları kahvehanede atıyor

        ATAHAN GEZER / MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyünde yaşayan kadınlar, kurdukları "kadınlar kahvehanesi"nde sosyalleşiyor.

        Giriş: 27.12.2025 - 11:18 Güncelleme: 27.12.2025 - 11:18
        Bilecikli kadınlar günün stresini kurdukları kahvehanede atıyor
        ATAHAN GEZER / MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyünde yaşayan kadınlar, kurdukları "kadınlar kahvehanesi"nde sosyalleşiyor.

        Kurşunlu'da hayvancılıkla uğraşan Bedriye Berber Engin, uzun yıllardır hayalini kurduğu kadınlar kahvehanesini 3 ay önce köyünde hayata geçirmeye karar verdi.

        Köy muhtarı Fahrettin Doğruk'un Köy Konağı'nda kendilerine tahsis ettiği boş odayı hayırsever bir iş insanının ve arkadaşlarının yardımıyla döşeyen Engin, yaklaşık 1 aylık çabası sonucu kahvehaneyi açtı.

        Köyde gün içinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan yaklaşık 30 kadın, o günden bu yana haftada 3 kez işlerini bitirdikten sonra evlerinde çeşitli yiyecekler hazırlayıp akşamları kahvehanede toplanıyor.

        Burada geç saatlere kadar el işi örüp film izleyen, zaman zaman da kitap okuyup türküler söyleyen kadınlar, hem günün stresini atıyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

        - "Anadolu kadını için ayağa kalktım"

        3 çocuk, 4 de torun sahibi Bedriye Berber Engin, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıldır kahvehaneyi açmak istediğini söyledi.

        Kadınların gün içinde iş yoğunluğu sebebiyle birlikte vakit geçiremediklerini anlatan Engin, şöyle devam etti:

        "Ben de 'Birbirimizi görmemiz için bir ortam bulmamız lazım. Kadınlar kahvehanesini hayata geçirelim.' dedim. Hakikaten çok ihtiyaç varmış, geç kalınmış. Burada farklı projeler de hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Ben, Anadolu kadını için ayağa kalktım."

        Engin, yakın zamanda kahvehanede Gölpazarı Halk Eğitimi Merkezi'nden gelecek eğitmenlerce haftanın belli günleri ritim, tiyatro ve bağlama kursları verileceğini kaydetti.

        62 yaşındaki Hanife Aydın da gününün büyük bölümünü bahçesinde geçirdiğini dile getirdi.

        Kadınlar kahvehanesinde arkadaşlarıyla bir araya gelme imkanı bulduğunu belirten Aydın, "Burada yiyoruz, içiyoruz ve eğleniyoruz. Oynayıp sohbet ediyoruz. Bazen de Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Burası buluşma yerimiz. Günümüzün yorgunluğunu burada atıyoruz." dedi.

        61 yaşındaki Fatma Doğruk ise arkadaşlarıyla kahvehanede en çok kitap okumaktan hoşlandığını anlatarak, yakın zamanda açılacak kurslara da katılacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

