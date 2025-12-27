Kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu soğuk hava deposunda köylülerin meyvelerini saklıyor

ATAHAN GEZER / MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli köyünde yaşayan Zeynep Genç, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle kurduğu soğuk hava deposunda, ilçede Marmara ve İç Anadolu'ya gönderilmek üzere köylülerin yetiştirdiği meyveleri muhafaza ediyor.

Köyde ailesiyle uzun yıllardır şeftali üretimi yapan 42 yaşındaki Genç, Mayıs 2024'te internet üzerinden TKDK'nin Türkiye ve Avrupa Birliğinin (AB) eş finansmanıyla yürütülen, AB'ye aday ülkelere destek amacıyla oluşturulan IPARD-III programından haberdar oldu.

Eşi İsa Genç ile programa başvuran ve Ekim 2024'te başvurusu kabul edilen Genç, 1 ay sonra uzun zamandır hayalini kurduğu soğuk hava deposunu köyünde oluşturmak için kolları sıvadı.

Yaklaşık 20 milyon liralık projenin 10 milyon liralık kısmını TKDK'den hibe alan, hibe kapsamında tesisin inşaat maliyeti ile makine ve ekipman giderlerini karşılayan Genç, 2 ay önce, 3 bin 622 metreküp hacme ve yıllık 495 ton ürün kapasitesine sahip soğuk hava deposunu hayata geçirdi.

Genç, Çerkeşli ve civar köylerde yetiştirilen Trabzon hurması, şeftali, armut, elma, ayva ve üzüm gibi meyveleri İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, Marmara ve İç Anadolu'daki bazı şehirlere göndermek amacıyla tesisindeki 6 odada, sıfırın altında 1 derecede muhafaza ediyor.

- Gelecekte tesisini büyütmeyi planlıyor

İki çocuk annesi Zeynep Genç, AA muhabirine, girişiminin çevresindekilerce takdirle karşılandığını söyledi.

Tesisini eşi İsa Genç'in yardımıyla işlettiğini anlatan Genç, "Kadın bir girişimci olarak herkese Tarım ve Orman Bakanlığının bu tarz projelerini takip etmelerini tavsiye ediyorum. Gelecekte tesisimin kapasitesini yine TKDK'den alacağım hibeyle genişleterek işlerimi daha da büyütmeyi planlıyorum." dedi.

TKDK Bilecik İrtibat Ofisi Sorumlusu Yılmaz Baş ise kurum olarak 2011’den bu yana çiftçilere çeşitli destekler sunduklarını dile getirdi.

IPARD-III programının Türkiye'nin tarımsal ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandığını ifade eden Baş, şunları kaydetti: