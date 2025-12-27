Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu soğuk hava deposunda köylülerin meyvelerini saklıyor

        ATAHAN GEZER / MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli köyünde yaşayan Zeynep Genç, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle kurduğu soğuk hava deposunda, ilçede Marmara ve İç Anadolu'ya gönderilmek üzere köylülerin yetiştirdiği meyveleri muhafaza ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 11:22 Güncelleme: 27.12.2025 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu soğuk hava deposunda köylülerin meyvelerini saklıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ATAHAN GEZER / MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli köyünde yaşayan Zeynep Genç, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle kurduğu soğuk hava deposunda, ilçede Marmara ve İç Anadolu'ya gönderilmek üzere köylülerin yetiştirdiği meyveleri muhafaza ediyor.

        Köyde ailesiyle uzun yıllardır şeftali üretimi yapan 42 yaşındaki Genç, Mayıs 2024'te internet üzerinden TKDK'nin Türkiye ve Avrupa Birliğinin (AB) eş finansmanıyla yürütülen, AB'ye aday ülkelere destek amacıyla oluşturulan IPARD-III programından haberdar oldu.

        Eşi İsa Genç ile programa başvuran ve Ekim 2024'te başvurusu kabul edilen Genç, 1 ay sonra uzun zamandır hayalini kurduğu soğuk hava deposunu köyünde oluşturmak için kolları sıvadı.

        Yaklaşık 20 milyon liralık projenin 10 milyon liralık kısmını TKDK'den hibe alan, hibe kapsamında tesisin inşaat maliyeti ile makine ve ekipman giderlerini karşılayan Genç, 2 ay önce, 3 bin 622 metreküp hacme ve yıllık 495 ton ürün kapasitesine sahip soğuk hava deposunu hayata geçirdi.

        Genç, Çerkeşli ve civar köylerde yetiştirilen Trabzon hurması, şeftali, armut, elma, ayva ve üzüm gibi meyveleri İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, Marmara ve İç Anadolu'daki bazı şehirlere göndermek amacıyla tesisindeki 6 odada, sıfırın altında 1 derecede muhafaza ediyor.

        - Gelecekte tesisini büyütmeyi planlıyor

        İki çocuk annesi Zeynep Genç, AA muhabirine, girişiminin çevresindekilerce takdirle karşılandığını söyledi.

        Tesisini eşi İsa Genç'in yardımıyla işlettiğini anlatan Genç, "Kadın bir girişimci olarak herkese Tarım ve Orman Bakanlığının bu tarz projelerini takip etmelerini tavsiye ediyorum. Gelecekte tesisimin kapasitesini yine TKDK'den alacağım hibeyle genişleterek işlerimi daha da büyütmeyi planlıyorum." dedi.

        TKDK Bilecik İrtibat Ofisi Sorumlusu Yılmaz Baş ise kurum olarak 2011’den bu yana çiftçilere çeşitli destekler sunduklarını dile getirdi.

        IPARD-III programının Türkiye'nin tarımsal ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandığını ifade eden Baş, şunları kaydetti:

        "Zeynep Hanım'la yüzde 50 hibe desteği sözleşmesi imzaladık. Kendisi, bu destek çerçevesinde tesisin inşaatıyla transpalet (insan gücüyle palet taşımaya yarayan ekipman), fork-lift ve evaporatör (soğutma sistemlerinde kullanılan, suyu buharlaştırmaya yarayan makine) gibi cihazların giderlerini karşıladı."

        Baş, girişimcilerin desteklerden son derece memnun olduğunu belirtti.

        Kentte yapımı devam eden 3 projenin daha bulunduğunu aktaran Baş, "Projelerimizin sayısı giderek artmakta. Bunların Bilecik için çok faydalı olacağı kanaatindeyim. Halihazırdaki tesislerini büyütmek isteyen girişimciler de modernizasyon kapsamında bize başvuruda bulunabilirler." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu zamanı!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu zamanı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok

        Benzer Haberler

        Bilecikli kadınlar günün stresini kurdukları kahvehanede atıyor
        Bilecikli kadınlar günün stresini kurdukları kahvehanede atıyor
        Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde tavan akıyor, yolcular soğuktan...
        Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde tavan akıyor, yolcular soğuktan...
        Bilecik'te iki araç kafa kafaya çarpıştı
        Bilecik'te iki araç kafa kafaya çarpıştı
        Bilecik'te içme suyu tesislerinin elektrik altyapısı güçlendirildi
        Bilecik'te içme suyu tesislerinin elektrik altyapısı güçlendirildi
        Bilecik'te öğrencilerle kitap okuma projesi hayata geçirildi
        Bilecik'te öğrencilerle kitap okuma projesi hayata geçirildi
        Yenipazar'da içme suyu altyapısı güçlendiriliyor
        Yenipazar'da içme suyu altyapısı güçlendiriliyor