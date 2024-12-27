Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından, diğer 2'si ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerce Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalandı. Polis operasyonda çok sayıda senet ile dijital materyal ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince "yurt dışında yaşayan vatandaşlara ait 'uyuyan' banka hesapları adına sahte senet düzenleyerek icraya vermek suretiyle haksız kazanç elde ettiği" öne sürülen kişilere yönelik çalışma yapıldı.

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