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        Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

        Bilecik merkezli iki ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 18:03 Güncelleme: 27.12.2024 - 18:03
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        Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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        Bilecik merkezli iki ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince "yurt dışında yaşayan vatandaşlara ait 'uyuyan' banka hesapları adına sahte senet düzenleyerek icraya vermek suretiyle haksız kazanç elde ettiği" öne sürülen kişilere yönelik çalışma yapıldı.

        Ekiplerce Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalandı. Polis operasyonda çok sayıda senet ile dijital materyal ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından, diğer 2'si ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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