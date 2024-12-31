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        AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım mazbatasını aldı

        AK Parti Bilecik 8. Olağan İl Kongresi'nde yeniden il başkanlığına seçilen Serkan Yıldırım, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 14:45 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:47
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        AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım mazbatasını aldı
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        AK Parti Bilecik 8. Olağan İl Kongresi'nde yeniden il başkanlığına seçilen Serkan Yıldırım, mazbatasını aldı.

        Partililerle İl Seçim Kuruluna gelen Yıldırım'a, burada mazbatası teslim edildi.

        Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeni bir ekiple, yeni kadroyla inşallah halkımıza, vatandaşımıza daha güzel hizmet vermek istiyoruz. Güçlü bir kadromuz var. Hayırlısıyla, birlik beraberlik içinde 2028-2029 hedeflerimize çalışacağız ve tekrar kazanacağız." diye konuştu.

        Yıldırım, daha sonra beraberindekilerle fotoğraf çektirdi.

        Galeri
        Galeri

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