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        Bilecik'te seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 22:41 Güncelleme: 30.12.2024 - 22:42
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        Bilecik'te seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Bilecik-Bozüyük kara yolu Pazaryeri kavşağında Celalettin Battal yönetimindeki 11 AJ 321 plakalı otomobilde yangın çıktı.

        Yoldan geçenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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