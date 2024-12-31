Bilecik'te restore edilen tarihi Kara Mustafa Paşa Camisi yeniden ibadete açılıyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi Kara Mustafa Paşa Camisi, törenle yeniden ibadete açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2022'de yıpranmalar nedeniyle restorasyona alınan, yaklaşık 3 yıllık çalışma sonucu iç ve dış cepheleri özgün hale getirilip, kapı ve pencere doğramaları yenilenen ve güçlendirmeleri yapılan bina, 2 Ocak Perşembe günü ibadet için hizmete sunulacak.