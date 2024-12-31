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        Bilecik'te restore edilen tarihi Kara Mustafa Paşa Camisi yeniden ibadete açılıyor

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi Kara Mustafa Paşa Camisi, törenle yeniden ibadete açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 14:24 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:24
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        Bilecik'te restore edilen tarihi Kara Mustafa Paşa Camisi yeniden ibadete açılıyor
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi Kara Mustafa Paşa Camisi, törenle yeniden ibadete açılacak.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2022'de yıpranmalar nedeniyle restorasyona alınan, yaklaşık 3 yıllık çalışma sonucu iç ve dış cepheleri özgün hale getirilip, kapı ve pencere doğramaları yenilenen ve güçlendirmeleri yapılan bina, 2 Ocak Perşembe günü ibadet için hizmete sunulacak.

        17. yüzyılda İran seferine çıkan Osmanlı Padişahı 4. Murad'ın sadrazamı Kara Mustafa Paşa'nın ordusu ile Pazaryeri'ne uğrayıp burada konakladığı daha sonra da ilçeye kendi adını taşıyan külliye ile bu camiyi yaptırdığı tahmin ediliyor.

        Milli Mücadele döneminde minaresi hariç Yunanlılarca yıkılan, işgalin ardından yeniden inşa edilen tarihi yapı, kare planlı harimi (ibadet edilen iç mekan), içten kubbesi ve kırma çatısıyla dikkati çekiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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