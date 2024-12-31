Bozüyük Devlet Hastanesi Gebe Okulu anne adaylarını eğitiyor

Hamilelere yönelik birebir danışmanlık hizmeti sunulan ve gebelik sürecine ilişkin bilimsel ve güncel bilgilerin öğretildiği kurumda, anne adaylarının doğumla ilgili doğru kararlar almalarının desteklenmesi, doğuma hazırlık yapmaları ve doğum sonrası emzirme ve bebek bakımı konularında bilinç kazanmaları amaçlanıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 yıldır faaliyette olan okulun 2024'ün son mezunlarını verdiği belirtildi.

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