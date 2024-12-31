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        Bozüyük Devlet Hastanesi Gebe Okulu anne adaylarını eğitiyor

        Bilecik'te, Bozüyük Devlet Hastanesi Gebe Okulu, her sene ortalama 100 anne adayına hamilelik sürecine ilişkin eğitim sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 12:53 Güncelleme: 31.12.2024 - 12:54
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        Bozüyük Devlet Hastanesi Gebe Okulu anne adaylarını eğitiyor
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        Bilecik'te, Bozüyük Devlet Hastanesi Gebe Okulu, her sene ortalama 100 anne adayına hamilelik sürecine ilişkin eğitim sağlıyor.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 yıldır faaliyette olan okulun 2024'ün son mezunlarını verdiği belirtildi.

        Hamilelere yönelik birebir danışmanlık hizmeti sunulan ve gebelik sürecine ilişkin bilimsel ve güncel bilgilerin öğretildiği kurumda, anne adaylarının doğumla ilgili doğru kararlar almalarının desteklenmesi, doğuma hazırlık yapmaları ve doğum sonrası emzirme ve bebek bakımı konularında bilinç kazanmaları amaçlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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