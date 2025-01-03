Söğüt'te kamyonetin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan K.A.K. (23) yaralandı.

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