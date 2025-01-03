Söğüt'te kamyonetin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Ahmet K. (73) idaresindeki 11 TD 021 plakalı kamyonet, Söğüt-Eskişehir kara yolunun Oluklu köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan K.A.K. (23) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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