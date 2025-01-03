Pazaryeri'nde Sarıkamış şehitleri için yürüyüş yapıldı

Etkinliğe Bozüyük Kaymakamı Adil Öztürk, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Lütfü Akyüz, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, jandarma personeli, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri dolayısıyla düzenlenen yürüyüş, şehitlikte sona erdi.

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