Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te 2 hükümlü yakalandı

        Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan uygulamada, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 15:02 Güncelleme: 09.01.2025 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te 2 hükümlü yakalandı
        ABONE OL

        Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan uygulamada, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Bilecik Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu belirlendi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de sorumluluk bölgesinde bulunan işletmede çalışan R.K'nın yapılan sorgulamasında "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak hakkında işlem yapıldı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gamze'nin ölümünde yargılanan eşine önce müebbet sonra beraat!
        Gamze'nin ölümünde yargılanan eşine önce müebbet sonra beraat!
        Erkek tencere, kadın bıçakla saldırdı! Karı koca kavgası!
        Erkek tencere, kadın bıçakla saldırdı! Karı koca kavgası!
        Los Angeles'taki orman yangınları sürüyor!
        Los Angeles'taki orman yangınları sürüyor!
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        Ziyech çıkmazı!
        Ziyech çıkmazı!
        2 PTT görevlisini öldüren katilden şeker krizi savunması!
        2 PTT görevlisini öldüren katilden şeker krizi savunması!
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Edip Akbayram yoğun bakımda
        Edip Akbayram yoğun bakımda
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Kız kardeşler ölmüştü! 2 canın bedeli 91 bin TL mi?
        Kız kardeşler ölmüştü! 2 canın bedeli 91 bin TL mi?
        Şirin cinayetinde karar çıktı!
        Şirin cinayetinde karar çıktı!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!

        Benzer Haberler

        Kalın bağırsak kanseri hasta, Bilecik'te kapalı cerrahiyle sağlığına kavuşt...
        Kalın bağırsak kanseri hasta, Bilecik'te kapalı cerrahiyle sağlığına kavuşt...
        BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı, seramik ve cam bölümü öğrencilerini kabul etti
        BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı, seramik ve cam bölümü öğrencilerini kabul etti
        Bilecik'te trafik polisi arızalanan otomobili iterek güvenli bölgeye çekti
        Bilecik'te trafik polisi arızalanan otomobili iterek güvenli bölgeye çekti
        Bozüyük'te evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
        Bozüyük'te evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
        BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı'dan Söğüt Meslek Yüksekokuluna ziyaret
        BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı'dan Söğüt Meslek Yüksekokuluna ziyaret
        BŞEÜ'den ilkokul öğrencilerine "Enerji Verimliliği ve Tasarrufu" semineri
        BŞEÜ'den ilkokul öğrencilerine "Enerji Verimliliği ve Tasarrufu" semineri