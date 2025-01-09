Bilecik'te 2 hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de sorumluluk bölgesinde bulunan işletmede çalışan R.K'nın yapılan sorgulamasında "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak hakkında işlem yapıldı.

Bilecik Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu belirlendi.

Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan uygulamada, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

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