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        Bilecik'te otomobil çarptığı kişi yaralandı

        Bilecik'te otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 10:48 Güncelleme: 10.01.2025 - 11:09
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        Bilecik'te otomobil çarptığı kişi yaralandı
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        Bilecik'te otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı.

        E.A, idaresindeki 11 AAZ 988 plakalı otomobil, Dedeoğlu Caddesi'nden Eski Belediye Kavşağı istikametine seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan A.Y'ye çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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