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        Bilecik Valisi Aygöl'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 14:09 Güncelleme: 10.01.2025 - 14:09
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        Bilecik Valisi Aygöl'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Aygöl, mesajında, basının kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlayan, aynı zamanda toplumun bilinçlenmesine katkı sunan önemli unsurlardan biri olduğunu belirtti.

        Gazetecilerin yalnızca haber aktarmadığını aynı zamanda demokrasinin güçlenmesi ve toplumsal gelişimin sağlanması adına büyük sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Aygöl, şunları kaydetti:

        "Basın mensuplarımızın üstlendikleri kamu görevlerini özgür, tarafsız ve çağdaş standartlar doğrultusunda yerine getirebilmeleri ve vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmeleri, toplumumuzun huzur ve refahı açısından son derece önemlidir. Görevlerini büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle sürdüren gazetecilerimiz, aynı zamanda vatandaşlarımızın sesi ve vicdanı olma görevini de başarıyla ifa etmektedir. Bu vesileyle, gece gündüz demeden çalışan tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir çalışma hayatı diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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