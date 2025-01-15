Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik Belediyesi 234 kedi ve köpeği sahiplendirildi

        Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 2024 yılında 234 kedi ve köpeği sahiplendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 15:58 Güncelleme: 15.01.2025 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik Belediyesi 234 kedi ve köpeği sahiplendirildi
        ABONE OL

        Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 2024 yılında 234 kedi ve köpeği sahiplendirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde kısırlaştırma, tedavi, rehabilitasyon, ameliyat, sahiplendirme ve aşı gibi birçok hizmetin verildiği kaydedildi.

        2024 yılında 565 kedi ve köpeğin kısırlaştırma ve işaretlemesinin yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar bildirildi:

        "750 kuduz, 60 köpek gençlik, 40 kedi gençlik, 20 kedi ve köpek mantar aşısı ile 1830 parazit aşılaması uygulaması yapılmıştır. Merkezimizde 234 kedi ve köpek sahiplendirildi. 915 sokak hayvanın da muayenesi yapılmıştır. Merkezimizde 21 kedi ve köpeğe ameliyat işlemi uygulanırken bir leylek için de kanat ameliyat operasyonu gerçekleştirilmiştir. Sokak hayvanlarına 2024 yılında barınak ve sokaktaki hayvanları beslenmesi için 400 kilogram kedi ve 10 bin 850 kilogram köpek maması verilmiştir. Şehrimizin müsait bölgelerine 12 kedi ve 7 köpek kulübesi konulmuştur. Yaban hayvanları gerekli tedavi ve rehabilitasyon işleminin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılmaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Yasin Özcan, Aston Villa'da!
        Yasin Özcan, Aston Villa'da!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Hadzabe Kabilesi'nin avcı-toplayıcı yaşamı
        Hadzabe Kabilesi'nin avcı-toplayıcı yaşamı
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Schmidt ısrarı!
        Schmidt ısrarı!
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Özdil “olağan dışı” demişti
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…

        Benzer Haberler

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin bilgisayar laboratuvarları yenilendi
        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin bilgisayar laboratuvarları yenilendi
        Bilecik'te 2024 yılında 6 bin 583 kişi işe yerleştirildi
        Bilecik'te 2024 yılında 6 bin 583 kişi işe yerleştirildi
        Türk Kızılay Bilecik Şubesi tarafından 2024 yılında, giyim ve nakdi yardım...
        Türk Kızılay Bilecik Şubesi tarafından 2024 yılında, giyim ve nakdi yardım...
        Bilecik'te seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Bilecik'te seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Bilecik'in tarihi Söğüt ilçesinin dijital ortamda tanıtılması için proje ge...
        Bilecik'in tarihi Söğüt ilçesinin dijital ortamda tanıtılması için proje ge...
        Bilecik'te seyir halindeyken alev alan kamyonet yandı
        Bilecik'te seyir halindeyken alev alan kamyonet yandı