Bilecik Belediyesi 234 kedi ve köpeği sahiplendirildi

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 2024 yılında 234 kedi ve köpeği sahiplendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde kısırlaştırma, tedavi, rehabilitasyon, ameliyat, sahiplendirme ve aşı gibi birçok hizmetin verildiği kaydedildi.

2024 yılında 565 kedi ve köpeğin kısırlaştırma ve işaretlemesinin yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar bildirildi:

"750 kuduz, 60 köpek gençlik, 40 kedi gençlik, 20 kedi ve köpek mantar aşısı ile 1830 parazit aşılaması uygulaması yapılmıştır. Merkezimizde 234 kedi ve köpek sahiplendirildi. 915 sokak hayvanın da muayenesi yapılmıştır. Merkezimizde 21 kedi ve köpeğe ameliyat işlemi uygulanırken bir leylek için de kanat ameliyat operasyonu gerçekleştirilmiştir. Sokak hayvanlarına 2024 yılında barınak ve sokaktaki hayvanları beslenmesi için 400 kilogram kedi ve 10 bin 850 kilogram köpek maması verilmiştir. Şehrimizin müsait bölgelerine 12 kedi ve 7 köpek kulübesi konulmuştur. Yaban hayvanları gerekli tedavi ve rehabilitasyon işleminin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılmaktadır."