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        Bilecik Valisi Aygöl, vatandaşlara salep ikram etti

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Külliyesi'ndeki Orhangazi Camisi önünde vatandaşlara salep ikramında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 14:41 Güncelleme: 27.01.2025 - 14:41
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        Bilecik Valisi Aygöl, vatandaşlara salep ikram etti
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Külliyesi'ndeki Orhangazi Camisi önünde vatandaşlara salep ikramında bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programda Vali Aygöl, vatandaşlarla bir araya gelip salep ikram etti.

        Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Aygöl, Miraç Kandili'nin manevi önemine dikkati çekti.

        Tüm vatandaşların kandilini tebrik eden Aygöl, "Bu güzel gecede bir araya gelmek, dualarımızı paylaşmak bizler için büyük anlam taşıyor. Rahmet ve bereketin gökyüzünden yeryüzüne indiği bu mübarek gecede gönüllerimiz birleşti. Miraç Kandili’nin tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

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