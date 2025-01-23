Bilecik'te ormanda su içen kızılgeyik fotokapanla görüntülendi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ormanda su içen kızılgeyik, fotokapanla kaydedildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ormanda su içen kızılgeyik, fotokapanla kaydedildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, Camiliyayla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bir süre etrafına bakınan kızılgeyiğin daha sonra yağmur sonucu oluşan birikintiden su içtiği görülüyor.
DKMP tarafından yurdun çeşitli noktalarındaki ormanlık alanlara konuşlandırılan fotokapanlardan, yaban hayvanlarının durumları ile bırakılan yemlerin kontrol edilmesinde, tür tespitinde ve kaçak avcılığın önüne geçilmesinde yararlanılıyor.
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