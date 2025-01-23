Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te ormanda su içen kızılgeyik fotokapanla görüntülendi

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ormanda su içen kızılgeyik, fotokapanla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 16:12 Güncelleme: 23.01.2025 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te ormanda su içen kızılgeyik fotokapanla görüntülendi
        ABONE OL

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ormanda su içen kızılgeyik, fotokapanla kaydedildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, Camiliyayla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bir süre etrafına bakınan kızılgeyiğin daha sonra yağmur sonucu oluşan birikintiden su içtiği görülüyor.

        DKMP tarafından yurdun çeşitli noktalarındaki ormanlık alanlara konuşlandırılan fotokapanlardan, yaban hayvanlarının durumları ile bırakılan yemlerin kontrol edilmesinde, tür tespitinde ve kaçak avcılığın önüne geçilmesinde yararlanılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!

        Benzer Haberler

        Bilecik'te GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı ya...
        Bilecik'te GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı ya...
        Bilecik Valisi Aygöl, Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü inşaatlarını inceledi
        Bilecik Valisi Aygöl, Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü inşaatlarını inceledi
        Bilecik'te "7 Bölge 7 Köy Okulu" projesi çocukların yüzünü güldürüyor
        Bilecik'te "7 Bölge 7 Köy Okulu" projesi çocukların yüzünü güldürüyor
        Bilecik'te gönüllü gençler cami temizliyor
        Bilecik'te gönüllü gençler cami temizliyor
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Bilecik'te jandarma uygulama yaptı
        Bilecik'te jandarma uygulama yaptı