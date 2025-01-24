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        Bilecik İl Müftülüğünce öğrencilere ara tatil kampı

        Bilecik İl Müftülüğü, Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünce ilkokul öğrencilerine yönelik ara tatil kampı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 15:09 Güncelleme: 24.01.2025 - 16:01
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        Bilecik İl Müftülüğünce öğrencilere ara tatil kampı
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        Bilecik İl Müftülüğü, Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünce ilkokul öğrencilerine yönelik ara tatil kampı gerçekleştirildi.

        İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, kamp kapsamında Kur'an-ı Kerim öğretimi, sure ve duaların öğrenilmesi, cami gezisi gibi eğitici ve öğretici etkinliklerin düzenlendiği bildirildi.

        Çocuklar, manevi bilgilerini pekiştirmelerinin yanında keyifli vakit geçirdiği belirtilen açıklamada, İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı'nın öğrencilerle yakından ilgilendiği ve nasihatlerde bulunduğu kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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