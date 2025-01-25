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        Bilecik'te Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ampute operasyonu gerçekleştirildi

        Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde, köpek ve kediye ampute operasyonu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 15:55 Güncelleme: 25.01.2025 - 16:03
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        Bilecik'te Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ampute operasyonu gerçekleştirildi
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        Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde, köpek ve kediye ampute operasyonu gerçekleştirildi.

        Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli Veteriner Hekim Mehmet Umut Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, ampute tedavisinin hayvandaki bir uzvunun tamamının ya da bir kısmının kesilip atılması olduğunu aktardı.

        Merkezde sokak hayvanları ile sahipli hayvanlara yönelik birçok operasyon gerçekleştirdiklerini dile getiren Ünal, şöyle konuştu:

        "10 kedi ve köpekte ampute operasyonu yapıldı. Bunun dışında bir köpeğe göz ekstirpasyonu yani dokunun uzaklaştırılması tedavisi uyguladık. Bir kediye ve 3 köpeğe sezaryen operasyonu gerçekleştirdik. 6 köpekte tümörün alınması operasyonu yaptık. Damak yarığı olan sokak kedisini tedavi ettik. Humerus kırığı operasyonu ile kedi sağlığına kavuştu. Arka bacağı travma sonucu kalçadan ayrılan kediye operasyonu uyguladık. Rahim iltihabı sonucu oluşan rahim iltihabı tedavisi yapılan köpeğin doğal yaşam alanına bırakılmıştır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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