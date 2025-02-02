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        Bilecik'te takla atan kamyonetteki 3 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde takla atan kamyonetteki ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 16:48 Güncelleme: 02.02.2025 - 16:48
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        Bilecik'te takla atan kamyonetteki 3 kişi yaralandı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde takla atan kamyonetteki ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

        S.T. (42) idaresindeki 16 JAF 73 plakalı kamyonet, Bozüyük kara yolu Kovalıca mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan Z.H.T. (7) ve R T. (4) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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