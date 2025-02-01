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        Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralı

        Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 08:45 Güncelleme: 01.02.2025 - 08:47
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        Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralı
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        Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Bilecik merkez Atatürk Bulvarı'ndan Eski Otogar Kavşağı'nda seyir halindeki Ş.B. idaresindeki 32 FB 621 otomobil ile R.A. idaresindeki 63 AID 633 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü R.A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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