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        Bilecik'te kadın yöneticiler "rahim ağzı kanseri farkındalığı" için kamera karşısına geçti

        Bilecik'te kadın sağlığına dikkat çekmek ve rahim ağzı kanseri farkındalığını artırmak amacıyla kadın yöneticiler bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 14:03 Güncelleme: 28.01.2025 - 14:19
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        Bilecik'te kadın yöneticiler "rahim ağzı kanseri farkındalığı" için kamera karşısına geçti
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        Bilecik'te kadın sağlığına dikkat çekmek ve rahim ağzı kanseri farkındalığını artırmak amacıyla kadın yöneticiler bir araya geldi.

        "Rahim ağzı kanseri farkındalık" ayı olması dolayısıyla Vali Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, İnhisar Kaymakamı İrem Ayşegül Çetin, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, Baro Başkanı Halime Kahraman, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ile Sağlıklı Hayat Merkezi kadın personeli, kamera karşısına geçerek, kadınlara erken teşhisin önemine yönelik çağrılarda bulundu.

        Vali Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, ücretsiz kanser tarama hizmetlerine dikkati çekerek, toplum sağlığını korumanın yollarının anlatıldığı mesajlarda, erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunu belirterek, kadınları ücretsiz taramalara davet etti.

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        Galeri
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