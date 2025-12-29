Bilecik'te araç yangınını itfaiye söndürdü
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.
Bilecik-Bozüyük istikametinde ilerleyen İsmail K, idaresindeki 11 AK 992 plakalı otomobil, Pazaryeri Kavşağı yakınlarında elektrik arızası sonucu alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
