Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.
Pazaryeri Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe merkezi hariç taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrenciler için okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.
Ulaşımda yaşanabilecek riskler ve öğrencilerin güvenliği gerekçeleriyle kararın alındığı kaydedilen açıklamada, ilçe merkezindeki okullarda eğitim öğretimin normal seyrinde devam edeceği bildirildi.
İlçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetre, yüksek rakımlı köylerde ise yer yer 30 santimetreye ulaştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.