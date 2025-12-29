Bilecik'te seyir halindeki otomobil yandı
Bilecik'te seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İ.K. (69) yönetimindeki 11 AK 992 plakalı otomobil, Bilecik’ten Bozüyük istikametine seyir halindeyken Demirköy mevkisinde duman çıkarmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek otomobilden indi.
Kısa süre sonra alevlere teslim olan otomobil için ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
