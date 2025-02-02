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        Bilecik'te kamyona arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Bilecik'te otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 13:47 Güncelleme: 02.02.2025 - 13:56
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        Bilecik'te kamyona arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Bilecik'te otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        G.G. idaresindeki 43 RS 199 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolu Şelale rampaları mevkisinde arıza nedeniyle park halinde duran 34 GMV 492 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile eşi K.G. çocukları Y.E.G, E.Y. ve G.G. yaralandı.

        Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kara yolunda bir süre aksayan trafik akışı otomobilin yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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