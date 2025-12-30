Bilecik'te bacağı kırılan sahipsiz köpek tedavi edildi

Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Veteriner Hekim Abdullah Tetik, yaptığı açıklamada, köpeğin arka sağ bacağında kırık tespit ettiklerini belirterek, söz konusu kırığı "intrameduller pin" uygulaması yöntemiyle birleştirdiklerini söyledi.

Köpeği merkeze getiren görevliler, röntgeninde bacağının kırık olduğunu belirledikleri ve "Kara" adını verdikleri sahipsiz hayvana cerrahi operasyonla pin taktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.