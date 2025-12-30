Bilecik'te bacağı kırılan sahipsiz köpek tedavi edildi
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu bacağı kırılan köpek, belediyenin hayvan hastanesinde cerrahi operasyonla sağlığına kavuşturuldu.
Haceloğlu Mahallesi Bayraklar Kavşağı'nda sahipsiz köpeğe otomobilin çarptığını görenlerin ihbarının ardından bölgeye Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekibi sevk edildi.
Köpeği merkeze getiren görevliler, röntgeninde bacağının kırık olduğunu belirledikleri ve "Kara" adını verdikleri sahipsiz hayvana cerrahi operasyonla pin taktı.
Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Veteriner Hekim Abdullah Tetik, yaptığı açıklamada, köpeğin arka sağ bacağında kırık tespit ettiklerini belirterek, söz konusu kırığı "intrameduller pin" uygulaması yöntemiyle birleştirdiklerini söyledi.
Hayvanın sağlığına kavuştuğunu belirten Tetik, "Kara, 15 gün gözetim altında tutulacak. Tamamen ayağı iyileştikten sonra doğal ortamına bırakacağız. Duyarlı vatandaşlarımızın sayesinde köpeğimizin tedavisini gerçekleştirdik." dedi.
