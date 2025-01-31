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        Bilecik'te "Her gebeye bir ebe" uygulaması

        Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünce "Her gebeye bir ebe" uygulaması kapsamında ebe poliklinikleri hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 15:14 Güncelleme: 31.01.2025 - 15:35
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        Bilecik'te "Her gebeye bir ebe" uygulaması
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        Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünce "Her gebeye bir ebe" uygulaması kapsamında ebe poliklinikleri hizmet vermeye başladı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "doğal olan normal doğum" temalı Normal Doğum Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Her gebeye bir ebe" uygulamasının Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bozüyük Devlet Hastanesinde ebe polikliniklerinde başladığı kaydedildi.

        Uygulamanın, anne adaylarının doğum süreçlerinde daha bilinçli ve güvenli bir şekilde ilerlemelerini sağlamak ve toplumda farkındalık oluşturmak olduğu belirtilen açıklamada, şunları belirtildi:

        "Uygulama ile gebeler doğum öncesinde ve sonrasında ebelerden birebir destek alabilecek. Danışanlar, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları ile gebe okullarından yönlendirilerek ebe poliklinikleri için randevu oluşturabilecek. Yeni hizmete giren ebe poliklinikleri ile anne adaylarına danışmanlık, bilgilendirme ve rehberlik hizmetleri sunulacaktır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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