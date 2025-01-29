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        BŞEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri 3 boyutlu görselleri sergiledi

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, projelerini jüri üyelerine sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 13:19 Güncelleme: 29.01.2025 - 13:38
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        BŞEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri 3 boyutlu görselleri sergiledi
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, projelerini jüri üyelerine sundu.

        Rektörlükten yapılan açıklamada, fakültenin fuaye alanında, 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin derslerde edindikleri teorik bilgilerle iç ve dış mekan tasarımlarına yönelik üç boyutlu görseller, maketler ve planlar ile sunulan projelerin, akademik ve profesyonel anlamda öğrenciler için önemli bir deneyim sağladığı kaydedildi.

        Açıklamada, jüri üyelerinin, projeleri işlevsellik, estetik, sürdürülebilirlik ve kullanıcı deneyimi açısından detaylı bir şekilde inceleyip, öğrencilerle birebir geri bildirimlerde bulunduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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