Bilecik'te meslek lisesi öğrencileri geri dönüşüm malzemeleriyle trafo sarma makinesi geliştirdi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, geri dönüşüm malzemeleriyle trafo sarma makinesi geliştirdi.

Okulda yürütülen uygulama temelli eğitim çalışmaları kapsamında öğrenciler tarafından geliştirilen trafo sarma makinesi, düzenlenen programla tanıtıldı.

Elektrik enerjisinin gerilimini yükseltmek veya düşürmekte kullanılan trafoların sarım sürecini otomatik ve kontrollü hale getiren proje, öğretmenler ve okul yönetimi tarafından teşvik edildi.

Elektrik-elektronik teknolojileri alanı öğrencilerinden Beytullah Kır, "Trafo sarımının temelini oluşturan çekirdek ve bobin yapısını esas alarak çalışan bir makine tasarladık. 3D yazıcı teknolojisiyle üretilen makine gövdesi, modern ve işlevsel yapıya sahip olurken LCD ekran sayesinde motor hızları ve çalışma verilerini anlık takip edebiliyoruz." diye konuştu.

Elektrik-elektronik teknolojileri alanı öğretmeni Sinan Köseoğlu da makinedeki motorlardan birinin çekirdeği döndürerek sarım işlemini gerçekleştirdiğini, diğerinin bobin telini ileri-geri hareket ettirerek düzgün ve hizalı sarım sağladığını söyledi.

Köseoğlu, bu sayede manuel sarımın ötesine geçilerek daha kontrollü ve verimli sistem oluşturulduğunu anlattı.

Alan öğretmeni Olcay Uludeveli de bu projeyle trafo sarım sürecinin makine destekli yapıya kavuştuğunu dile getirerek, öğrencilerin belirlenen hız ve düzen içinde güvenli şekilde uygulama yapabildiğini belirtti.

Uludeveli, makinenin trafo derslerinde eğitim amaçlı aktif kullanıldığını dile getirdi.

- "Öğrencilerimizin üretime dayalı çalışmalarla haşır neşir olmaları, bizleri gururlandırıyor"

Okul Müdürü Fatoş Karaca Belen de çalışmanın yalnızca makine üretiminden ibaret olmadığını, bilgi, emek ve işbirliğinin somut ürünü olduğunu ifade etti.

Belen, şunları söyledi:

"Televizyonlarda veya sosyal medyada sık sık okullarda meydana gelen akran zorbalığını gördükçe öğrencilerimizin öğretmenleri tarafından yönlendirilmesi doğrultusunda Maarif Modeli kapsamında üretime, bilime ve teknolojiye dayalı bu tür projelerini ortaya koymaları ve üretime dayalı çalışmalarla haşır neşir olmaları, bizleri gururlandırıyor ve onurlandırıyor. Gençler için son derece kıymetli olduğunu belirterek emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etmek istiyorum. Uygulama temelli mesleki eğitime önemli katkı sağlayan proje, okulda benzer çalışmaların artarak devam edeceğinin de güçlü bir göstergesi oldu."