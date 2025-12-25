Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te meslek lisesi öğrencileri geri dönüşüm malzemeleriyle trafo sarma makinesi geliştirdi

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, geri dönüşüm malzemeleriyle trafo sarma makinesi geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 12:15 Güncelleme: 25.12.2025 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te meslek lisesi öğrencileri geri dönüşüm malzemeleriyle trafo sarma makinesi geliştirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, geri dönüşüm malzemeleriyle trafo sarma makinesi geliştirdi.

        Okulda yürütülen uygulama temelli eğitim çalışmaları kapsamında öğrenciler tarafından geliştirilen trafo sarma makinesi, düzenlenen programla tanıtıldı.

        Elektrik enerjisinin gerilimini yükseltmek veya düşürmekte kullanılan trafoların sarım sürecini otomatik ve kontrollü hale getiren proje, öğretmenler ve okul yönetimi tarafından teşvik edildi.

        Elektrik-elektronik teknolojileri alanı öğrencilerinden Beytullah Kır, "Trafo sarımının temelini oluşturan çekirdek ve bobin yapısını esas alarak çalışan bir makine tasarladık. 3D yazıcı teknolojisiyle üretilen makine gövdesi, modern ve işlevsel yapıya sahip olurken LCD ekran sayesinde motor hızları ve çalışma verilerini anlık takip edebiliyoruz." diye konuştu.

        Elektrik-elektronik teknolojileri alanı öğretmeni Sinan Köseoğlu da makinedeki motorlardan birinin çekirdeği döndürerek sarım işlemini gerçekleştirdiğini, diğerinin bobin telini ileri-geri hareket ettirerek düzgün ve hizalı sarım sağladığını söyledi.

        Köseoğlu, bu sayede manuel sarımın ötesine geçilerek daha kontrollü ve verimli sistem oluşturulduğunu anlattı.

        Alan öğretmeni Olcay Uludeveli de bu projeyle trafo sarım sürecinin makine destekli yapıya kavuştuğunu dile getirerek, öğrencilerin belirlenen hız ve düzen içinde güvenli şekilde uygulama yapabildiğini belirtti.

        Uludeveli, makinenin trafo derslerinde eğitim amaçlı aktif kullanıldığını dile getirdi.

        - "Öğrencilerimizin üretime dayalı çalışmalarla haşır neşir olmaları, bizleri gururlandırıyor"

        Okul Müdürü Fatoş Karaca Belen de çalışmanın yalnızca makine üretiminden ibaret olmadığını, bilgi, emek ve işbirliğinin somut ürünü olduğunu ifade etti.

        Belen, şunları söyledi:

        "Televizyonlarda veya sosyal medyada sık sık okullarda meydana gelen akran zorbalığını gördükçe öğrencilerimizin öğretmenleri tarafından yönlendirilmesi doğrultusunda Maarif Modeli kapsamında üretime, bilime ve teknolojiye dayalı bu tür projelerini ortaya koymaları ve üretime dayalı çalışmalarla haşır neşir olmaları, bizleri gururlandırıyor ve onurlandırıyor. Gençler için son derece kıymetli olduğunu belirterek emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etmek istiyorum. Uygulama temelli mesleki eğitime önemli katkı sağlayan proje, okulda benzer çalışmaların artarak devam edeceğinin de güçlü bir göstergesi oldu."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Husumetlisine ateş açtı! Yoldan geçeni vurdu!
        Husumetlisine ateş açtı! Yoldan geçeni vurdu!
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Bilecik için meteorolojik uyarı
        Bilecik için meteorolojik uyarı
        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer bu ilginç hikayeyi gülerek dinledi Kayınped...
        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer bu ilginç hikayeyi gülerek dinledi Kayınped...
        AK Parti İl Başkanı Yıldırım, Bilecik'in sorunlarını Bakanlara iletti
        AK Parti İl Başkanı Yıldırım, Bilecik'in sorunlarını Bakanlara iletti
        Başkan Subaşı bir yılda yapılan çalışmaları değerlendirdi
        Başkan Subaşı bir yılda yapılan çalışmaları değerlendirdi
        Su kanalına uçan otomobilde bulunan bir kişi yaralandı
        Su kanalına uçan otomobilde bulunan bir kişi yaralandı
        Masa Tenisi Gençler İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi
        Masa Tenisi Gençler İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi