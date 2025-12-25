Bilecik'te fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı

Dumandan etkilendiği belirlenen 3 işçi ise sağlık ekiplerince tedbir amacıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hürriyet Mahallesi 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1. Cadde'deki bir tekstil fabrikasının baca kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

