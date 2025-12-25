Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı

        Bilecik'te tekstil fabrikasında çıkan baca yangınında dumandan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 23:32 Güncelleme: 25.12.2025 - 23:32
        Bilecik'te fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı
        Bilecik'te tekstil fabrikasında çıkan baca yangınında dumandan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

        Hürriyet Mahallesi 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1. Cadde'deki bir tekstil fabrikasının baca kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevlerin yükselmesiyle yangın söndürme sistemi devreye girerken fabrikanın içi dumanla kaplandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Dumandan etkilendiği belirlenen 3 işçi ise sağlık ekiplerince tedbir amacıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

