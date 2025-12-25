Bilecik'te fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı
Bilecik'te tekstil fabrikasında çıkan baca yangınında dumandan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.
Hürriyet Mahallesi 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1. Cadde'deki bir tekstil fabrikasının baca kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin yükselmesiyle yangın söndürme sistemi devreye girerken fabrikanın içi dumanla kaplandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Dumandan etkilendiği belirlenen 3 işçi ise sağlık ekiplerince tedbir amacıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
