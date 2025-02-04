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        Bilecik'te dilencinin üzerinden 35 bin lira çıktı

        Bilecik'te dilencilik yapan bir kadının üzerinden 35 bin lira nakit para bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 13:19 Güncelleme: 04.02.2025 - 13:25
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        Bilecik'te dilencinin üzerinden 35 bin lira çıktı
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        Bilecik'te dilencilik yapan bir kadının üzerinden 35 bin lira nakit para bulundu.

        Tevfikbey Caddesi'nde 'ameliyat' olacağım diyerek dilencilik yapan bir kişiden şüphelenen ekipler, kadını Zabıta Amirliği Merkezi'ne götürdü. Kadının üst aramasında 35 bin lira nakit para bulundu. Paralarla ilgili tutanak düzenlenirken, kadına idari para cezası uygulandı.

        Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde vatandaşların dini ve ahlaki değerlerini istismar eden dilencilerle mücadele kapsamında ekip kurduklarını bildirdi.

        Dilencilere itibar edilmemesi uyarısında bulunan Öndersev, "Her alanda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına görevimizi sürdürüyoruz. Bununla birlikte vatandaşlarımızın dini ve ahlaki duygularını istismar ederek para toplayan kişilere karşı da mücadele ediyoruz. Bununla ilgili bir ekip kurduk ve arkadaşlarımız bir dilenciyi üzerinde 35 bin lira ile yakaladı. Dilencilik bir meslek haline gelmesin istiyoruz. Vatandaşlarımızın bu tür durumları duymaları veya karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden bizimle iletişime geçmelerini bekliyoruz. Bilecik'te bu tür durumların yaşanmamasını istiyoruz. Bununla ilgili sıkı denetimlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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