Bilecik'te iki katlı binanın bacasında çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'te iki katlı binanın baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bilecik'te iki katlı binanın baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İsmetpaşa Mahallesi Nevzat Sokak'ta 2 katlı binanın çatısından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının, birinci kata ait bacanın alev alması sonucu çıktığı belirlendi.
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