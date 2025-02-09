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        Bilecik'te kızak festivali yapıldı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kızak festivali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 16:51 Güncelleme: 09.02.2025 - 16:55
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        Bilecik'te kızak festivali yapıldı
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kızak festivali gerçekleştirildi.

        İlçeye bağlı Sarıdayı köyünde yapılan festivale, çevre il ve ilçelerden de katılım sağlandı.

        Köyün 1200 rakımlı, kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu Aksu mevkisinde 500 metre uzunluğundaki pistte kızak, naylon ve bidonlarla kayan vatandaşlar, müzik eşliğinde oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

        Şenliğe katılan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, köy muhtarı Hasan Başol'a böyle güzel bir organizasyonla vatandaşların eğlenmesine fırsat verdikleri için teşekkür etti.

        Özellikle çocukların doyasıya eğlendiği festivalde, tüm katılanlara sucuk ekmek, köyün meşhur közde patatesi ve çay ikramı yapıldı.

        Köy muhtarı Başol, kızak festivaline uzaktan yakından gelenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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