Bilecik'te jandarma personeli liselilerle bir araya geldi
Bilecik Jandarma Alay Komutanlığı personeli, "Bilinçli Toplum, Güvenli Gelecek" projesi kapsamında Pazaryeri ilçesinde liselilerle buluştu.
Bilecik Jandarma Alay Komutanlığı personeli, "Bilinçli Toplum, Güvenli Gelecek" projesi kapsamında Pazaryeri ilçesinde liselilerle buluştu.
Öğrencilerin bilgilendirilmesi ve kariyer planlamalarına katkı sağlamak amacıyla Pazaryeri Nabi Avcı Anadolu Meslek Lisesinde eğitim gören 10-11-12. sınıf öğrencilerine seminer verildi.
Etkinlikte, jandarmanın çalışma alanları, kariyer fırsatları ve toplumsal hayatın katkıları hakkında slayt gösterimi yapıldı.
Öğrencilerin ilgi gösterdiği etkinlik, soru cevap bölümüyle sona erdi.
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