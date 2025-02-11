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        Bilecik'te jandarma personeli liselilerle bir araya geldi

        Bilecik Jandarma Alay Komutanlığı personeli, "Bilinçli Toplum, Güvenli Gelecek" projesi kapsamında Pazaryeri ilçesinde liselilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 14:06 Güncelleme: 11.02.2025 - 14:15
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        Bilecik'te jandarma personeli liselilerle bir araya geldi
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        Bilecik Jandarma Alay Komutanlığı personeli, "Bilinçli Toplum, Güvenli Gelecek" projesi kapsamında Pazaryeri ilçesinde liselilerle buluştu.

        Öğrencilerin bilgilendirilmesi ve kariyer planlamalarına katkı sağlamak amacıyla Pazaryeri Nabi Avcı Anadolu Meslek Lisesinde eğitim gören 10-11-12. sınıf öğrencilerine seminer verildi.

        Etkinlikte, jandarmanın çalışma alanları, kariyer fırsatları ve toplumsal hayatın katkıları hakkında slayt gösterimi yapıldı.

        Öğrencilerin ilgi gösterdiği etkinlik, soru cevap bölümüyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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