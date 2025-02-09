Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te cübbe ve sarık giydirme programı düzenlendi

        Bilecik'te, Diyanet Akademisi'nde eğitimlerini tamamlayan din görevlileri için cübbe ve sarık giyme töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 14:10 Güncelleme: 09.02.2025 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te cübbe ve sarık giydirme programı düzenlendi
        ABONE OL

        Bilecik'te, Diyanet Akademisi'nde eğitimlerini tamamlayan din görevlileri için cübbe ve sarık giyme töreni gerçekleştirildi.

        İl Müftüsü Ahmet Dilek, Kayıboyu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törende, göreve başlayan din görevlilerine başarılar diledi.

        Dilek, din görevlileri arasında birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi, hizmetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesi ve toplumun dini ve sosyal ihtiyaçlarına daha etkin bir şekilde cevap verilmesi konularında tavsiyelerde bulundu.

        İl Müftü Yardımcıları Sabri Bağcı ve İbrahim Özen'in de hazır bulunduğu törende, cübbe ve sarık giydirilen din görevlileri, dualarla görev yerlerine uğurlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Hızla iyileşme sürecine girdim
        Bahçeli: Hızla iyileşme sürecine girdim
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        Musk TikTok'u satın alacak mı? Açıklama geldi
        Musk TikTok'u satın alacak mı? Açıklama geldi
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı!
        Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Trump'tan "kağıt pipet" eleştirisi
        Trump'tan "kağıt pipet" eleştirisi
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        "Dönüşüm hikâyesi"
        "Dönüşüm hikâyesi"
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"

        Benzer Haberler

        "Geleceğimize El Atalım" projesi 30 gencin akademik ve sosyal gelişimine ka...
        "Geleceğimize El Atalım" projesi 30 gencin akademik ve sosyal gelişimine ka...
        Bilecik'te karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Bilecik'te karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Bilecik'te iki katlı binanın bacasında çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te iki katlı binanın bacasında çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik Valisi Aygöl, Şeyh Edebali Havzası'ndaki çalışmaları inceledi
        Bilecik Valisi Aygöl, Şeyh Edebali Havzası'ndaki çalışmaları inceledi
        Osmaneli'nde Jandarma Asayiş Vakfı, köy okulunu ziyaret etti
        Osmaneli'nde Jandarma Asayiş Vakfı, köy okulunu ziyaret etti
        Pazaryeri Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı
        Pazaryeri Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı