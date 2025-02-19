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        GÜNCELLEME - Bilecik'te kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, kaybolan kadının bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 00:22 Güncelleme: 19.02.2025 - 00:22
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        GÜNCELLEME - Bilecik'te kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, kaybolan kadının bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Alınan bilgiye göre, akli dengesinin yerinde olmadığı ifade edilen 2 çocuk annesi Fatma Ç. (49), yaşadığı Kozpınar köyü yakınlarında kayboldu.

        Kızına cep telefonundan ulaşamayan anne Hilmiye Ç. (72), durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine jandarma, AFAD, AKUT ve çeşitli arama kurtarma ekiplerinden oluşan 83 personel ile bölge halkı tarafından Fatma Ç'nin bulunması için iz takip köpekleri eşliğinde çalışma başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı ile AFAD İl Müdürü Ercüment Diyar'ın da katıldığı çalışmaların gece saatlerinden bu yana sürdüğü öğrenildi.

        Kozpınar köyü muhtarı Ayhan Aydın, gazetecilere, Fatma Ç'nin en son dün teyzesinden çıkarken görüldüğünü, daha sonra kendisinden haber alınamadığını söyledi.

        Arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Aydın, "Şu ana kadar herhangi bir gelişme yok. Önce köyün içindeki boş evler arandı. Köyün etrafı ile ormanlık alanlarda da arama yapılıyor. Köy halkı olarak bizler de çalışmalara katılıyoruz. Herkes seferber oldu." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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