Bilecik'te ramazan davulcuları son provalarını yaptı

Bilecik Belediyesi, ramazan ayında görev alacak davulculara eğitim ve bilgilendirme toplantısı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezi'nde, Sosyal Destek Hizmetleri ile Zabıta Müdürlüğünce, davulcuların hem davul çalma teknikleri hem uymaları gereken kurallar hem de diğer konularda bilgiler verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilecik Belediyesi Sanat Koordinatörü Özgür Şengül, güzel ve anlamlı bir geleneği sürdürdüklerini belirterek, "Vatandaşlarımız sahura davulcularla kalkacak. Mahalle sakinlerini rahatsız etmeden gelenek sürdürülecek. Geleneksel olarak günümüze kadar gelen ramazan davulculuğunu bizler de günümüzde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.