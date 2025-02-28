AK Parti Bilecik İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması

AK Parti Bilecik İl Başkanlığınca, "postmodern darbe" olarak da bilinen 28 Şubat sürecinin 28'inci yılı dolayısıyla açıklama yayımlandı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 28 Şubat 1997'de yaşananların adına ne denirse denirsin "darbe" olduğu belirtildi.

Söz konusu dönemde milletin iradesine silah çekildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İrtica bahanesiyle, bu ülkenin öz evlatlarına sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, fişleme ve engelleme gibi yöntemlerle topyekün bir karanlık kampanya başlatılmıştır. Çok geniş toplum kesimleri, katsayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı uygulamalarla kamusal alandan adeta silinmeye çalışılmıştır. Bizler, AK Parti olarak Allah'ın izni, milletimizin oyu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, bugüne kadar ülkemize hizmet üretme aşkı ve darbecilerin karşısında dik durma azmiyle durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin bir daha 28 Şubat gibi süreçleri tecrübe etmemesi için demokrasi bilincini ve millet iradesi fikrini her zaman canlı tutacağız."