Bilecik'te toplu ulaşımda elektronik kart kullanılacak

Bilecik Belediyesi tarafından kentte toplu ulaşım araçlarında akıllı kart sistemine geçilmesi için protokol imzalandı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ulaşımda elektronik ücret toplama sistemine geçiş için ilgili firma ile protokol imzaladıklarını kaydetti.

Sistemle şehir içi ulaşımda daha hızlı, güvenli ve konforlu bir dönem başlayacağını ifade eden Subaşı, teknolojiyi kentin hizmetine sunmaya, modern ve yaşanabilir bir kent için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.