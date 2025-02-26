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        Bilecik'te toplu ulaşımda elektronik kart kullanılacak

        Bilecik Belediyesi tarafından kentte toplu ulaşım araçlarında akıllı kart sistemine geçilmesi için protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 16:11 Güncelleme: 26.02.2025 - 17:06
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        Bilecik'te toplu ulaşımda elektronik kart kullanılacak
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        Bilecik Belediyesi tarafından kentte toplu ulaşım araçlarında akıllı kart sistemine geçilmesi için protokol imzalandı.

        Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ulaşımda elektronik ücret toplama sistemine geçiş için ilgili firma ile protokol imzaladıklarını kaydetti.

        Sistemle şehir içi ulaşımda daha hızlı, güvenli ve konforlu bir dönem başlayacağını ifade eden Subaşı, teknolojiyi kentin hizmetine sunmaya, modern ve yaşanabilir bir kent için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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